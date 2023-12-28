«Едут даже на велосипедах»: таможня заявляет о рекордных числах прибывающих граждан Германии

Калининградская область продолжает принимать рекордное количество российских немцев, прибывающих в регион со стороны Польши. Граждане Германии стали использовать для прохождения границы велосипеды, сообщила «Новому Калининграду» начальник отделения по связям с общественностью Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

«Пока мы все еще оформляем на въезд, почти каждый день это более 600 автомобилей с иностранными номерами. Сегодня на 9 утра было оформлено 609 автомобилей на въезд, а на выезд 265. Но иностранцы едут еще и на автобусах. При этом очереди отсутствуют», — рассказала Оксана Иванова.

Пик, по словам Ивановой, пришелся на ночь 24 декабря, когда оформили 640 машин, а 25-го границу прошел 651 автомобиль. За три дня (22, 23 и 24 декабря) на въезд было оформлено 1738 машин.

«Ни в прошлом, ни в позапрошлом году такого не было, — продолжила Иванова. — Ближе к каникулам или каким-то длинным праздникам мы за сутки оформляли 400-450 легковых автомобилей с иностранными номерами в среднем, до 500 не доходило даже. Сейчас же мы бьем все рекорды».

По словам Оксаны Ивановой, к тем, кто обычно въезжает накануне праздников, прибавились еще и жители севера Германии.

«Обычно нашу границу пересекают те, кто едет к родственникам в регион или традиционно используют область как хаб, чтобы отправиться в другие города России или в Белоруссию, — отметила представитель таможни. — По сравнению с прошлыми годами процент русских немцев прибавился, потому что других вариантов у них нет. Сейчас к ним добавились жители севера и северо-запада Германии, которые ранее приезжали в Ленинградскую область через Швецию и Финляндию. Сейчас там все пункты пропуска закрыты. Незакрытым там осталось только железнодорожное сообщение и то грузовое. Для физлиц там вариантов больше нет. Кто-то раньше ездил через Латвию».

«Они едут, в основном, с семьями, — уточнила Иванова. — Одна молодая мама сказала, что тут все очень хорошо организовано: и самолеты летают, и поезда ездят. Мы видели и тех, кто едет на велосипедах. Остановили мужчину в возрасте, с ним подросток ехал. Они из Франкфурта-на-Одере. Говорят, что машину оставили, чтобы в очереди не стоять. Их моментально оформили, потому что документы на машину не нужны, машину они в Польше оставили».

Очевидцы отмечают, что на пункте пропуска «Мамоново-2» на границе с Польшей накануне появился биотуалет, которого в этот вторник еще не было.

О рекорде в 651 оформленное легковое транспортное средство и восемь автобусов «Новый Калининград» уже сообщал. Всего за четыре дня, 21-25 декабря, границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. Как поясняли в пресс-службе региональной таможни, 99,9% въезжающих — русскоязычные граждане Германии, которые едут на новогодние праздники в Россию. Часть путешественников использует Калининград как транзитный пункт, отправляясь авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

Как писал «Новый Калининград», вечером 23 декабря, по подсчетам водителей, на польско-российской границе скопилось около полутора тысяч автомобилей. Порядка 450 из них находились в очереди перед пунктом пропуска в Гжехотках, еще около 50 машин насчитывалось в Безледах.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград