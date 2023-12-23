На въезде из Польши в Калининградскую область скопилось около полутысячи авто (видео)

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По состоянию на вечер субботы, 23 декабря, на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки на польско-российской границе скопилось около 450 автомобилей, еще порядка 50 машин находится на погранпереходе Багратионовск — Безледы. Такую информацию «Новому Калининграду» предоставил администратор Telegram-канала «Калининград/Германия/Попутчики» со ссылкой на очевидцев, подсчитавших транспортные средства.

«У некоторых путешественников топливо на исходе, туалетов нет у границы нигде. Многие опоздали на свои рейсы (из аэропорта „Храброво“ в другие города России — прим. „Нового Калининграда“)», — отметил собеседник.

По данным путешественников, следовавших из РФ в Польшу, в Гжехотках непосредственно перед пунктом пропуска насчитывается 150 автомобилей, еще порядка 300 транспортных средств ожидают за шлагбаумом.

Очередь также возникла на литовско-российской границе. На погранпереходе Чернышевское — Кибартай со стороны Литвы находится около 30-40 транспортных средств. В этом пункте пропуска машины пропускают оперативнее, чем в польских, отмечают водители.

Накануне сообщалось, что на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки с польской стороны образовалась очередь в несколько километров. В Калининградскую область следуют преимущественно автомобили с иностранными номерами. По оценке путешественников на утро 23 декабря, очередь растянулась на шесть километров, время ожидания превысило 12 часов.

Видео предоставлено администратором Telegram-канала «Калининград/Германия/Попутчики»


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