Таможня: большая часть иностранцев едет в Калининградскую область из Германии

Таможня: большая часть иностранцев едет в Калининградскую область из Германии
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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За два первых месяца лета в Калининградскую область через польскую границу приехало более 20 тысяч автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. О том, что значительная их часть приехала из Германии, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«Через российско-польскую границу больше всего прибывает автомобилей, зарегистрированных в Германии, за ними следует Польша, Литва, Бельгия и Нидерланды, — сообщили в пресс-службе таможенного ведомства. — Если говорить о российско-литовском направлении, то тут больше всего автомобилей, зарегистрированных в Литве, за которыми в порядке уменьшения следуют автомобили из Латвии, Германии, Эстонии, Польши, Швеции и Франции».

По данным таможни, через погранпереход в Багратионовске с 1 июня по 31 июля въехало 5427 легковых автомобилей, имеющих иностранную регистрацию, а выехало 4059. За тот же период через Мамоново-2 въехало 16 852 иностранных автомобиля, а выехало 14 932. Меньше всего иностранцев на легковушках въезжало со стороны Литвы через Чернышевское — 3182. Выехало там же 3265 авто.

Напомним, что за последние месяцы пик интереса иностранцев к Калининградской области был зафиксирован накануне Нового года. Рекордным для перехода «Мамоново-2» стало 25 декабря 2023 года, когда на въезд было оформлено 651 легковое авто. Всего за четыре дня, 21-25 декабря, границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. Как поясняли в пресс-службе региональной таможни, 99,9% въезжающих были русскоязычными гражданами Германии.

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