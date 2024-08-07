Таможня: большая часть иностранцев едет в Калининградскую область из Германии

За два первых месяца лета в Калининградскую область через польскую границу приехало более 20 тысяч автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. О том, что значительная их часть приехала из Германии, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.



«Через российско-польскую границу больше всего прибывает автомобилей, зарегистрированных в Германии, за ними следует Польша, Литва, Бельгия и Нидерланды, — сообщили в пресс-службе таможенного ведомства. — Если говорить о российско-литовском направлении, то тут больше всего автомобилей, зарегистрированных в Литве, за которыми в порядке уменьшения следуют автомобили из Латвии, Германии, Эстонии, Польши, Швеции и Франции».

По данным таможни, через погранпереход в Багратионовске с 1 июня по 31 июля въехало 5427 легковых автомобилей, имеющих иностранную регистрацию, а выехало 4059. За тот же период через Мамоново-2 въехало 16 852 иностранных автомобиля, а выехало 14 932. Меньше всего иностранцев на легковушках въезжало со стороны Литвы через Чернышевское — 3182. Выехало там же 3265 авто.