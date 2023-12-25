«Рекорд продолжает расти»: за сутки в «Мамоново-2» оформили 650 машин на въезд из Польши

За последние сутки в Калининградской области установлен новый рекорд по количеству автомобилей, въехавших в регион через пункт пропуска «Мамоново-2» на границе с Польшей. Сотрудники областной таможни оформили 651 легковое транспортное средство и восемь автобусов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в понедельник, 25 декабря, в пресс-службе областной таможни.

«Рекорд продолжает расти. На оформление одного автомобиля уходит чуть более двух минут. Заняты все пять полос. Всё делается оперативно», — отметили в пресс-службе. В ведомстве также уточнили, что на выезд в Польшу из Калининградской области было оформлено 123 легковых автомобиля и шесть автобусов.

Как сообщалось накануне, через пункт пропуска «Мамоново-2» в регион въехало 640 легковых автомобилей, что стало рекордным показателем. Всего за четыре дня, 21-25 декабря границу в направлении Калининградской области пересекло 2389 легковых транспортных средств. Как поясняли в пресс-службе региональной таможни, 99,9% въезжающих — русскоязычные граждане Германии, которые едут на новогодние праздники в Россию. Часть путешественников использует Калининград как транзитный пункт, отправляясь авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.