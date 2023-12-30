«Калининградгазификация»: в праздники «газовые» договоры будут оформлять только онлайн

Продолжение: Успеть до Нового года: как заключить «газовый» договор быстрым способом
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В новогодние каникулы заявки для заключения договоров на техобслуживание газового оборудования будут приниматься только через личный кабинет на сайте «Калининградгазификации» и по электронной почте oferta@gaz39.ru. Об этом сообщается на сайте компании.

До 8 января включительно клиентов не будут принимать в центре обслуживания на улице Сибирякова в Калининграде и других филиалах «Калининградгазификации». Отделы МФЦ будут закрыты с 31 декабря до 8 января, указано на сайте госучреждения.

Согласно действующему законодательству документы на обслуживания газового оборудования должны быть оформлены до 1 января 2024 года. В пресс-службе областного правительства в конце декабря «Новому Калининграду» сообщили, что пока не получали информации от федеральных властей о том, принято ли решение о продлении сроков.

В конце декабря было объявлено, что договор можно заключить на условиях публичной оферты. В «Калининградгазификации» сообщили, что собственнику квартиры достаточно отправить на электронный адрес oferta@gaz39.ru номер своего лицевого счёта. Подробнее об этом читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.

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