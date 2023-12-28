Облвласти: информации о продлении срока заключения «газовых» договоров на сегодня нет

У региональных властей пока нет информации о том, планируют ли продлевать сроки заключения новых «газовых» договоров. Об этом «Новому Калининграду» сообщил в четверг, 28 декабря, начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«По состоянию на сегодняшний день у нас нет информации о том, что было принято решение о продлении сроков. Вместе с тем значительное количество договоров уже заключено благодаря усилиям МФЦ», — сказал Лысков.

Он отметил, что за последние две недели через МФЦ оформили 26 тысяч договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. Еще 115 тысяч договоров подготовлены для подписания.

По действующему законодательству документы на обслуживания газового оборудования должны быть оформлены до 1 января 2024 года. По данным властей, всего в Калининградской области необходимо заключить около 400 тысяч договоров. На начало декабря их было оформлено порядка 7 тысяч. Жители региона жаловались на многочасовые очереди в филиалах «Калининградгазификации» и в МФЦ. Накануне было объявлено, что договор можно заключить на условиях публичной оферты, направив на электронную почту оператора номер лицевого счета, оформленный с поставщиком газа.