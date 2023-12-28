Успеть до Нового года: как заключить «газовый» договор быстрым способом

Накануне компания «Калининградгазификация», которая получила исключительное право на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, объявила о быстром способе заключения новых договоров. Для жителей решили «отменить» все препятствия. Если раньше при подаче заявок требовалось указывать ИНН, СНИЛС, подробности о котлах, газовых плитах, счетчиках и прочем оборудовании, а также подтверждать право собственности на жилье, то теперь клиентам предлагают просто отправить номер лицевого счета — на условиях оферты. «Новый Калининград» рассказывает, как заключить договор быстрым способом.



Какие данные теперь нужны для заключения договора?

Понадобится только номер лицевого счета, который оформлен с поставщиком природного газа — компанией «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Он указан в левом верхнем углу квитанции на оплату газоснабжения.

Куда нужно направить эту информацию?

Номер лицевого счета нужно направить на электронную почту «Калининградгазификации» oferta@gaz39.ru. Собственнику предлагается заключить договор на условиях публичной оферты. Изучить его, а также ознакомиться с прейскурантом и минимальным перечнем работ можно на сайте «Калининградгазификации» по ссылке. Договор будет считаться заключенным со дня, в который собственник отправил данные своего лицевого счета, и действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Как поясняют на горячей линии «Калининградгазификации», договоры с собственниками на бумаге планируется оформлять во время проведения работ по обслуживанию газового оборудования в жилых домах.

Есть ли альтернативные способы?

Да. Заключить договор можно в центре обслуживания клиентов «Калининградгазификации», в МФЦ, а также путем подачи заявки через личный кабинет на сайте компании-оператора. Но эти способы занимают значительно больше времени. При подаче документов не на условиях публичной оферты требуется предоставлять паспортные данные, СНИЛС, ИНН, подтверждение права собственности на квартиру, а также данные об имеющемся газовом оборудовании.

До какого времени нужно успеть заключить договор?

На сегодня этот срок — 31 декабря 2023 года. Будет ли он продлеваться, пока неизвестно. Как сообщил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, ответа на соответствующее обращение от федеральных властей до настоящего времени не поступило. «По состоянию на сегодняшний день у нас нет информации о том, что было принято решение о продлении сроков», — сказал Лысков.

Что будет, если я не отправлю данные в срок?

«Калининградгазификация» имеет право отключить газоснабжение. Как поясняли ранее в организации, перед этим собственнику направят два уведомления. Услугу перестанут оказывать не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после второго.

За уклонение от заключения договора и отказ в допуске специалистов для техобслуживания газового оборудования предусмотрена административная ответственность по статье 9.23 КоАП РФ. Для граждан размер штрафа составляет от одной до двух тысяч рублей.

Куда обращаться, если остались вопросы?

Уточнить информацию, касающуюся новых «газовых» договоров, можно по телефону «Калининградгазификации» 8 (4012) 99-60-99 или в министерстве регионального контроля по номеру 8 (4012) 53-37-56 (внутренний номер сотрудника — 203).