10 дорог и Северный обход: власти региона рассказали о ремонтных планах на 2024 год

В 2024 году в Калининградской области по проекту «Безопасные качественные дороги» планируется ремонт 10 региональных трасс. Среди них — дорога на Куршской косе. Как сообщает в своем паблике региональное министерство развития инфраструктуры, подрядчики для всех объектов уже определены.



1. «Ушаково — Гаврилово» (15,18 км), планируемая дата завершения работ — 23 августа;



2. «Щукино-Жилино-Лунино-Весново» (14 км), планируемая дата завершения работ — 25 июля;

3. «Жилино-Большаково-Гастеллово-Тимирязево» (35,27 км), планируемая дата завершения работ — 23 августа;

4. «Черняховск — Озерск» (35,889 км), планируемая дата завершения работ — 20 сентября;

5. «Холмы — Малиновка — Рощино» (5,8 км), планируемая дата завершения работ — 23 августа;

6. «Калининград — Мамоново» (40,010 км), планируемая дата завершения работ — 24 октября;

7. «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» (44,8 км), планируемая дата завершения работ — 25 октября;

8. «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» (9,680 км), планируемая дата завершения работ — 23 августа;

9. «Зеленоградск-Морское» (44,660 км), планируемая дата завершения работ — 25 октября;

10. «Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые Пруды — Краснолесье» (45,719 км), планируемая дата завершения работ — 25 октября.

Также по нацпроекту в 2024 году продолжится реконструкция Северного обхода, запланированы работы на двух участках — от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы (3 подэтап 2 этапа строительства, участок протяженностью 4,4 км) и развязка на проспекте Победы (4 подэтап 2 этапа строительства, протяженность — 1,575 км).