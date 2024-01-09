Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском обещают построить до 2027 года

Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском, заложенный в проектно-сметной документации на продолжение развязки Северного обхода, обещают построить до 2027 года. Дату указали сотрудники пресс-службы министерства развития инфраструктуры, отвечая на вопрос читателя «Нового Калининграда», пожаловавшегося на ухудшение транспортной доступности микрорайона и отсутствие автобусной остановки (она была ликвидирована из-за строительства развязки).



«Проектировщики, люди с высшим специальным образованием в дорожной отрасли и опытом работы, выезжали на место и разработали проект, руководствуясь дорожно-транспортной обстановкой, — ответили на претензию в министерстве. — К сожалению, остановку на повороте вернуть не представляется возможным. Строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов включено в следующий этап Северного обхода, ориентировочно до 2027 года».

О строительстве тоннеля еще в ноябре 2023 года сообщала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

«Этот будет тоннель по аналогии с тем, который соединяет улицу Челнокова и Планерную, с возможность как пешеходного, так и велосипедного перехода», — поясняла министр.