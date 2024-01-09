Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском обещают построить до 2027 года

Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском обещают построить до 2027 года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском, заложенный в проектно-сметной документации на продолжение развязки Северного обхода, обещают построить до 2027 года. Дату указали сотрудники пресс-службы министерства развития инфраструктуры, отвечая на вопрос читателя «Нового Калининграда», пожаловавшегося на ухудшение транспортной доступности микрорайона и отсутствие автобусной остановки (она была ликвидирована из-за строительства развязки).

«Проектировщики, люди с высшим специальным образованием в дорожной отрасли и опытом работы, выезжали на место и разработали проект, руководствуясь дорожно-транспортной обстановкой, — ответили на претензию в министерстве. — К сожалению, остановку на повороте вернуть не представляется возможным. Строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов включено в следующий этап Северного обхода, ориентировочно до 2027 года».

О строительстве тоннеля еще в ноябре 2023 года сообщала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

«Этот будет тоннель по аналогии с тем, который соединяет улицу Челнокова и Планерную, с возможность как пешеходного, так и велосипедного перехода», — поясняла министр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продолжится реконструкция Северного обхода. В частности, в этом году запланированы работы на двух участках — от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы (3 подэтап 2 этапа строительства, участок протяженностью 4,4 км) и развязка на проспекте Победы (4 подэтап 2 этапа строительства, протяженность — 1,575 км).

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