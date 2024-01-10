Власти не рассматривают перевод детского инфекционного отделения с ул. Летней в ДОБ

Министерство здравоохранения Калининградской области не планирует переводить инфекционное отделение для детей до 5 лет ближе к Детской областной больнице. Информация об этом содержится в ответе пресс-службы правительства региона на информационный запрос «Нового Калининграда».
«Перевод детского инфекционного отделения ГБУЗ Калининградской области „Центральная городская клиническая больница“ в другие помещения не предполагается», — говорится в ответе пресс-службы со ссылкой на минздрав.
Отметим, что в отделение ЦГКБ на ул. Летней направляют детей в возрасте до 5 лет с подозрением на инфекционные заболевания. Детей более старшего возраста госпитализируют в областную инфекционную больницу на ул. Фрунзе.
Впервые вопрос о необходимости перевода отделения с ул. Летней в район Детской областной больницы на ул. Дмитрия Донского подняли в 2012 году после смерти четырехлетнего мальчика из Зеленоградска. Выяснилось, что ребенка переадресовывали из одной больницы в другую, и родители вынуждены были возить его сначала в Детскую областную больницу на ул. Донского, оттуда — в инфекционное отделение на ул. Летнюю в другой район Калининграда. Представители родительской общественности подтвердили, что регулярно сталкиваются с аналогичной проблемой и попросили перевести отделение к главной детской больнице региона, чтобы дети с инфекционными патологиями могли также обследоваться узкопрофильными специалистами.Экс-главврач ДОБ Станислав Мальцев в 2013 году говорил, что перевести инфекционное отделение можно будет после того, как восстановят здание бывшей Медсанчасти № 1. В последующие годы этот вопрос также неоднократно поднимался общественным советом при минздраве.