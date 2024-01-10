Власти Калининградской области: запрета на аборты в частных клиниках нет

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Запрета на искусственное прерывание беременности в частных клиниках нет, заявили в пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на региональный минздрав.

«Запретов на искусственное прерывание беременности по-прежнему нет: есть только принятая депутатами Законодательного собрания Калининградской области административная ответственность за склонение женщины к аборту. То есть права женщин не нарушены, прерывать беременность или нет — это всё так же их выбор, их решение», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».

В областном правительстве напомнили, что вопросы проведения абортов до 12 недель по желанию женщины регулируются федеральным законодательством. «В соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 56 Федерального закона от 21.11.2011 No 323-Ф3 „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ каждая женщина вопрос о материнстве решает самостоятельно», — отметили в пресс-службе.

Прекращение действия лицензии медицинских организаций по тому или иному виду деятельности, по словам чиновников, носит заявительный характер. «Соответственно, лицензии Министерство [здравоохранения] не отзывает. Более того, с октября 2016 года надзорные функции за соблюдением лицензионных требований переданы в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)», — поясняется в ответе на запрос.

«Медицинская помощь женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, включая медико-социальное сопровождение, консультирование женщин, обращающихся с намерением прервать беременность в медицинские организации, подведомственные Министерству, осуществляется в соответствии с федеральной и территориальной программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — утверждают в региональном правительстве.

В конце прошлого года частные клиники Калининграда стали отказываться от проведения хирургических и медикаментозных абортов, хотя ранее они предоставляли эту услугу. Некоторые медицинские организации ссылались на отсутствие соответствующей лицензии, другие говорили о «запрете на проведение абортов» (каком именно, их сотрудники уточнить не смогли). Записать пациентку на медикаментозный аборт согласилась только одна частная клиника из восьми опрошенных «Новым Калининградом».


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