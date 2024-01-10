На улице Красной, где не закончился ремонт, заменили разбитую автомобилями тротуарную плитку

На улице Красной, где не закончился ремонт, заменили разбитую автомобилями тротуарную плитку
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининграде на улице Красной подрядчик заменил тротуарную плитку, разбитую автомобилями в декабре 2023 года. Как сообщает газета «Гражданин», ссылаясь на пресс-службу мэрии, подрядчик «восстановил покрытие, а для предотвращения заездов выставил полусферы». 

«Рабочие продолжают укладывать плитку на тротуарах и брусчатку на проезжей части. Ремонт магистрали рассчитывают завершить в ближайшее время», — поясняет издание.

Ранее «Новый Калининград» писал, что тротуарная плитка на двух участках улицы Красной была сломана в результате наезда транспорта. На проблемы с плиткой калининградцы пожаловались в соцсетях 22 декабря, а глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы жителей города в прямом эфире регионального ЦУР, пояснила, что эта плитка «совершенно не предназначена для движения транспорта». По ее словам, песко-цементный раствор не успел схватиться, когда на плитку въехали автомобили, и это привело к «слому» и «волне на двух участках».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter