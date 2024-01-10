На улице Красной, где не закончился ремонт, заменили разбитую автомобилями тротуарную плитку

В Калининграде на улице Красной подрядчик заменил тротуарную плитку, разбитую автомобилями в декабре 2023 года. Как сообщает газета «Гражданин», ссылаясь на пресс-службу мэрии, подрядчик «восстановил покрытие, а для предотвращения заездов выставил полусферы».
«Рабочие продолжают укладывать плитку на тротуарах и брусчатку на проезжей части. Ремонт магистрали рассчитывают завершить в ближайшее время», — поясняет издание.Ранее «Новый Калининград» писал, что тротуарная плитка на двух участках улицы Красной была сломана в результате наезда транспорта. На проблемы с плиткой калининградцы пожаловались в соцсетях 22 декабря, а глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы жителей города в прямом эфире регионального ЦУР, пояснила, что эта плитка «совершенно не предназначена для движения транспорта». По ее словам, песко-цементный раствор не успел схватиться, когда на плитку въехали автомобили, и это привело к «слому» и «волне на двух участках».