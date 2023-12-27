«Трагедии делать не нужно»: Дятлова объяснила проблемы с плиткой на ул. Красной

Тротуарная плитка на двух участках ул. Красной была сломана в результате наезда транспорта. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, отвечая на вопросы жителей города в прямом эфире регионального ЦУР.



«Плитка на ул. Красной широкоформатная, и она совершенно не предназначена для движения транспорта. <...> Была только что уложенная плитка, и там ещё песко-цементный раствор не схватился. На только что уложенную плитку произошёл заезд транспортного средства. И мы как раз получили тот слом и ту волну на двух участках», — объяснила Дятлова.

Повреждённые участки тротуара занимают, по её словам, менее 2% от общей площади замощения. «Конечно, всё будет исправлено. Точно считаю, что трагедии делать не нужно, а выводы для себя, конечно, мы сделали», — добавила сити-менеджер.

Для предотвращения заезда транспорта на тротуар в дальнейшем власти поручили установить там бетонные полусферы, планируют организовать патрулирование улицы сотрудниками ГИБДД, а в перспективе — оснастить её камерами видеонаблюдения.

По контракту, капитальный ремонт ул. Красной должен быть завершён до конца года. Ранее Дятлова сообщала, что реконструкция выполнена на 95%, но в этом году подрядчик (компания «Мосинжиниринг») все равно не успеет сдать объект. Начали работы в октябре 2022, обещая «историческую стилистику»: это одна из немногих улиц в Калининграде, где переложили брусчатку, сохранив также асфальт.

«Бомбёжка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%»

На проблемы с плиткой калининградцы пожаловались в соцсетях 22 декабря. Впрочем, работы и без этого сопровождает скандал: в середине июля жители улицы Красной сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся её реконструкцией, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.