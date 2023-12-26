«Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото)

«Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото) «Бомбежка» на Красной: как выглядит благоустройство улицы, «готовой на 95%» (фото)
Все новости по теме: Ремонт дорог

До конца этого года по контракту должен был быть завершен капитальный ремонт улицы Красной. Начали его в октябре 2022-го, обещая «историческую стилистику»: это одна из немногих улиц в Калининграде, где оставили (то есть, переложили) брусчатку, сохранив, впрочем, и асфальт.

Однако с брусчаткой в итоге проблем оказалось немного — по прошествии 14 месяцев больше всего вопросов вызывает качество укладки плитки на тротуарах. Местами оно такое, будто Красная пережила бомбежку: покрытие вздыбилось и разломалось на куски, которые «пляшут» под ногами прохожих, выбрасывая фонтаны грязи. Горвласти на это отвечают, что работы у подрядчика не примут до устранения замечаний. При этом месяц назад глава администрации Елена Дятлова говорила, что объект готов на 95% — впрочем, не исключая, что доделывать его будут в будущем году. По «почти» готовой улице прогулялась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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