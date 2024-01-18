Суд отказался выпускать из СИЗО экс-президента «Балтики» Дмитрия Чепеля

Областной суд не стал выпускать из-под стражи бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля, задержанного по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном. Заседание прошло в четверг, 18 января. Как указано в судебной картотеке, решение первой инстанции оставлено без изменения.



Чепель обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Как сообщалось 10 января, по ходатайству следствия его заключили под стражу до 29 февраля. Второму подозреваемому по этому делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, мужчины должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.