Суд отказался выпускать из СИЗО экс-президента «Балтики» Дмитрия Чепеля

Суд отказался выпускать из СИЗО экс-президента «Балтики» Дмитрия Чепеля
Дмитрий Чепель. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Областной суд не стал выпускать из-под стражи бывшего президента футбольного клуба «Балтика» Дмитрия Чепеля, задержанного по делу о посредничестве при крупной взятке за землю в Янтарном. Заседание прошло в четверг, 18 января. Как указано в судебной картотеке, решение первой инстанции оставлено без изменения.

Чепель обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Как сообщалось 10 января, по ходатайству следствия его заключили под стражу до 29 февраля. Второму подозреваемому по этому делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, мужчины должны были передать 30 млн рублей одному из чиновников администрации Янтарного. За эти деньги они обещали содействие в выделении в аренду двух участков под строительство гостиничного комплекса. Вместе с тем в администрации Янтарного опровергли причастность чиновников к распределению земель под отели. В ответ на запрос «Нового Калининграда» заявили, что у злоумышленников не было возможности способствовать кому-либо в выделении участков.

Дмитрий Чепель покинул «Балтику» в 2004 году, это было связано с обвинениями в организации договорного матча. В 2007 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заключения четырех неликвидных трансфертных контрактов: следователи считали, что тем самым был причинен имущественный ущерб; вскоре дело закрыли за недостатком доказательств. После ухода из клуба Чепель возглавлял Калининградскую областную федерацию футбола, которую покинул тоже со скандалом после протестов болельщиков.

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