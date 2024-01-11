«Краны и гайки воровали»: глава Балтийска рассказал, как в городской газопровод попала вода

«Краны и гайки воровали»: глава Балтийска рассказал, как в городской газопровод попала вода
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Срок сдачи газопровода в Балтийск перенесён на сентябрь 2024 года
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Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников рассказал «Новому Калининграду» о трудностях, с которыми сталкиваются подрядчики, подготавливающие городской газопровод к подключению к котельным. По его словам, в районе некоторых участков газопровода власти сейчас восстанавливают благоустройство и осуществляют продувку.

«Большое количество воды попало [в газопровод] за последние три года. Оконечные устройства, запорные краны и гайки воровали, и поэтому попадала вода. Подрядчик ее выдувает», — заявил он.

На сегодняшний день, как уверяет глава, газопроводы, которые находятся внутри Балтийска, уже подготовлены.

«Наш газопровод высокого давления тоже подготовлен, мы ждем только проведения рабочей комиссии, у нас высокая готовность», — заявил Мельников.

Что касается строительства котельных, то подрядчики, по словам чиновника, отобраны и вышли на объекты.

«На одном объекте уже Антон Андреевич (Алиханов — прим. „Нового Калининграда“) побывал. Все необходимые контракты на поставку материалов, котлов и воздуходувов тоже заключены. У нас есть жесткий план, мы по нему двигаемся», — пояснил Сергей Мельников.

Ранее срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. Контракт обновили 12 декабря. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года.

Губернатор Антон Алиханов в середине декабря заявил, что техническая готовность объекта составляет 90%. «После завершения отопительного сезона запустим процесс по врезке в газопровод, — пообещал Алиханов. — Параллельно начали строительство котельных в Балтийске, которые в следующем году обеспечат переход муниципалитета от мазутной на газовую генерацию тепла».

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