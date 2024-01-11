В тройку самых продаваемых новых автомобилей в России в 2023 году вошли два «китайца»

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Первое место по продажам среди новых автомобилей на российском рынке в 2023 году заняла LADA. Доля марки составила 31%. Всего было продано более 352 тыс. машин, что на 87% больше, чем годом ранее. Самой продаваемой моделью стала Granta, которую выбрали более 206 тыс. покупателей. Об этом пишут «Автоновости дня» со ссылкой на отчёт Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место у китайской марки Haval. Её продажи за год выросли на 253% до 118,8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров компания Chery, рост продаж которой составил 207% до 118 тыс. единиц.

Продажи новых автомобилей в 2023 году выросли в России на 60%. При этом за последние 12 месяцев россияне взяли рекордное количество автокредитов.

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