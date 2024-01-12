В замке Нойхаузен восстановили исторические ворота

В замке Нойхаузен в Гурьевске, на территории которого с прошлого года ведутся реставрационные работы, восстановили одни из исторических ворот. Об этом сообщается на официальной странице, посвященной восстановлению объекта, в соцсети «ВКонтакте».



До реконструкции верхняя часть ворот отсутствовала. Специалисты предполагают, что она могла быть утрачена в период с 1989 по 1999 годы. «Строители предприняли все действия, чтобы воссоздать исторический облик ворот», — говорится в публикации.

Замок Нойхаузен признан объектом культурного наследия федерального значения. В 2010 году он был передан РПЦ, до этого сооружение находилось в федеральной собственности. В июле 2023 года сообщалось, что инвестору одобрили льготный займ в размере 352,5 млн рублей. РПЦ планирует обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу и оранжерею.