В замке Нойхаузен восстановили исторические ворота

В замке Нойхаузен в Гурьевске, на территории которого с прошлого года ведутся реставрационные работы, восстановили одни из исторических ворот. Об этом сообщается на официальной странице, посвященной восстановлению объекта, в соцсети «ВКонтакте».
До реконструкции верхняя часть ворот отсутствовала. Специалисты предполагают, что она могла быть утрачена в период с 1989 по 1999 годы. «Строители предприняли все действия, чтобы воссоздать исторический облик ворот», — говорится в публикации.
Весной 2023 года на территории началась подготовка к реставрации. Тогда областные власти сообщали, что рабочие сносят пристройки советского периода. При проведении противоаварийных работ в замке обнаружили парные фрески, предположительно датированные 1519 годом. На территории также нашли вход в засыпанное подвальное помещение, которое отсутствовало на планах. Реставрацию рассчитывают завершить до 2025 года.