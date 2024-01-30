Указ исполнен: в правительстве ответили на письмо врачей Перинатального центра президенту

Пресс-служба правительства Калининградской области спустя три недели прокомментировала ситуацию с письмом врачей Регионального перинатального центра (РЦП) президенту Владимиру Путину, в котором медики назвали несправедливым отказ в федеральной премии. В ответе на запрос «Нового Калининграда» власти утверждают, что зарплаты врачей РПЦ соответствуют целевым показателям по майским указам, поэтому им и не были выплачены деньги. Федеральные средства ушли больницам, которые не смогли обеспечить показатели.



В пресс-службе утверждают, что по итогам работы за 11 месяцев 2023 года средний размер зарплаты врачей Регионального перинатального центра составил 91 935,7 рублей, то есть 223,2 процента к среднемесячному плановому доходу от трудовой деятельности в регионе (41 189 рублей), в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) — 85 003,4 рубля, то есть 206,4 процента к среднемесячному плановому доходу.

«В связи с чем учреждения не соответствовали второму критерию для получения дополнительных финансовых средств в целях достижения показателей, определенных [майским] указом президента РФ, — говорится в ответе на информационный запрос. (Первый критерий — больницы и поликлиники должны иметь на своих счетах остатки финансовых средств системы ОМС в размере менее среднего двухмесячного объема финансирования — прим. «Нового Калининграда»).

Средства, полученные из федерального центра на доплаты врачам Калининградской области, были направлены в другие медицинские организации, которые не выполнили целевой показатель по средней зарплате. Таких в регионе оказалось больше половины. «Из 41 государственной медицинской организации, участвующей в базовой программе ОМС, дополнительные финансовые средства на эти цели получили 23, то есть почти половина учреждений», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, врачи Регионального перинатального центра написали письмо президенту Путину в конце декабря. В обращении они рассказали, что обозначенных майскими указами показателей учреждение достигло, потому что медики совмещали по несколько должностей: «Показатели „дорожной карты“ достигнуты благодаря низкой списочной численности основных сотрудников. Большая часть ставок заняты этими же сотрудниками по внутреннему совместительству [...] в связи с нарастающим дефицитом кадров. Средняя заработная плата врачей при этом составляет 50-60 тысяч рублей».

После письма региональный Следственный комитет инициировал проверку, а главврач РПЦ Олег Седнев сообщил коллективу, что покидает свой пост с 31 января.

Также о невыплате федеральной премии сообщили «Новому Калининграду» сотрудники БСМП. «Нам тоже сказали, что поскольку средняя зарплата у нас достигает показателей, выплаты нам не положены. Но почему-то никто при этом не говорит, что у нас один врач работает на несколько ставок, имеет сумасшедшую переработку, отсюда и достижение этих показателей. Если же взять зарплату врача на ставку, то она далека от радужных отчетов», — отметил собеседник «Нового Калининграда».

Ранее средний медперсонал Городской детской поликлиники также обратился к президенту с жалобой на низкие зарплаты. Медсестры и фельдшеры показали свои расчетные листки, из которых следует, что они зарабатывают по 30 тысяч, отрабатывая полную ставку в месяц. На встрече представителей медучреждения с руководством терфонда ОМС им было сказано, что уровень зарплаты в той или иной больнице или поликлинике является «средней температурой», то есть один сотрудник может получать 30 тысяч, другой 80 тысяч, но на показателях учреждения это не отражается.

В фонде им также сообщили, что федеральные премии полагались только врачам, поскольку зарплаты медсестер в Калининградской области соответствуют требованиям майского указа президента, то есть достигают в среднем 41 189 рублей в месяц.