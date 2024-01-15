В медчате рассказали, как глава областного минздрава помог пассажирке на борту самолета

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Главврач Черняховской Центральной районной больницы Виктор Гродницкий рассказал в медицинском чате, созданном для общения врачей с жителями области, что министр здравоохранения региона Александр Кравченко помог пассажирке авиарейса. По словам медика, чиновник летел из Москвы в Калининград вечером в воскресенье, 14 января.

В сообщении говорится, что пассажирка самолета потеряла сознание и старший бортпроводник спросил по громкой связи, есть ли на борту медики. «Парадоксом стало то, что помощь с синкопальным состоянием оказывали министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко и заведующий кафедрой нейронаук (в Высшей школе медицины БФУ им. Канта — прим. „Нового Калининграда“) профессор Игорь Реверчук, — написал Гродницкий. — Женщину быстро привели в сознание».

Медицинский чат «Медицина 39» был создан властями в Telegram в период пандемии Covid-19. В нем врачи отвечают на вопросы жителей Калининградской области по медицинской тематике. По состоянию на январь 2024 года в чате насчитывается более 18 тысяч участников. В 2023 году в Telegram также создали чат «Медицина Детям 39» для помощи родителям. Как заявлял Виктор Гродницкий, площадку «на добровольной основе» организовали специалисты, которые работают в государственных медицинских организациях Калининградской области.

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