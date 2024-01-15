В медчате рассказали, как глава областного минздрава помог пассажирке на борту самолета

Главврач Черняховской Центральной районной больницы Виктор Гродницкий рассказал в медицинском чате, созданном для общения врачей с жителями области, что министр здравоохранения региона Александр Кравченко помог пассажирке авиарейса. По словам медика, чиновник летел из Москвы в Калининград вечером в воскресенье, 14 января.



В сообщении говорится, что пассажирка самолета потеряла сознание и старший бортпроводник спросил по громкой связи, есть ли на борту медики. «Парадоксом стало то, что помощь с синкопальным состоянием оказывали министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко и заведующий кафедрой нейронаук (в Высшей школе медицины БФУ им. Канта — прим. „Нового Калининграда“) профессор Игорь Реверчук, — написал Гродницкий. — Женщину быстро привели в сознание».