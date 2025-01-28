Светловская администрация показала бассейн, сдать который обещали в 2024 году (фото)

Светловская администрация показала бассейн, сдать который обещали в 2024 году (фото)
Фото: пресс-служба Светловского округа
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Бассейн, который администрация Светловского округа обещала сдать в конце декабря 2024 года, находится в завершающей стадии строительства. О том, что объект будет сдан в ближайшее время, на своей персональной странице «ВКонтакте» сообщил глава администрации округа Сергей Бевз, посетивший накануне строительную площадку.

«Рад сообщить, что основной объём строительных работ уже завершается и сейчас активно ведутся отделочные работы, — написал Бевз. — На объекте кипит жизнь: работы ведутся ежедневно, семь дней в неделю».

Глава выразил надежду, что после окончания строительства бассейн станет «местом силы и здоровья для жителей Светлого».

В пресс-службе Корпорации развития Калининградской области «Новому Калининграду сообщили, что строительство ФОКа проходило при её поддержке.

«Кроме бассейна на пять плавательных дорожек протяженностью 25 метров, в ФОКе будет обустроен спортивный зал площадью 172 кв. м, раздевалки и все сопутствующие объекты для комфортного пребывания спортсменов и тренерского состава, — уточнили в пресс-службе. — К настоящему времени основные строительные работы на объекте завершены, проведены инженерные сети, ведётся обустройство чаши бассейна и отделка внутренних помещений. Общая строительная готовность превышает 80%. После полной сдачи (она запланирована на первый квартал года, но стройка есть стройка, и нюансы возможны) объект будет передан на баланс Светловского городского округа и откроется для занятий массовым спортом».

Отметим, что предыдущий глава администрации Александр Блинов в апреле 2023 года обещал, что бассейн откроется в конце 2024 года. На момент обещаний проект получил положительное заключение экспертизы и подрядчика, который собирался выйти на строительную площадку в июне.

Фото: пресс-служба Светловского округа

«Цикл строительства — около года. Очень надеемся, что в декабре 2024 года мы получим уже бассейн и будем им с удовольствием пользоваться», — предполагал Блинов.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом на улице Харьковской планируют приступить во втором полугодии 2023 года. Для ФОКа был разработан типовой проект, аналогичный спорткомплекс был построен в Забайкальском крае — перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом.

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