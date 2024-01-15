Горвласти снова требуют признать самовольной постройкой «свинорой» на Ленинском проспекте

Администрация Калининграда снова подала иск к владельцу постройки на Ленинском проспекте, 11. Власти требуют признать ее самовольной и обязать предпринимателя снести объект или привести его «в соответствие с установленными требованиями». Информация опубликована в картотеке областного арбитражного суда.



Речь идет о «нежилом здании» с кадастровым номером 39:15:132309:106. В сентябре иск к индивидуальному предпринимателю Александру Соницкому поступил в Ленинградский районный суд. Оттуда его передали в Арбитражный суд Калининградской области. Эта инстанция приняла исковое заявление 12 января, предварительное заседание по делу назначено на 6 февраля.

Тот же предприниматель является владельцем частично разобранного торгового центра на улице Горького, 152б в Калининграде. Суд в 2018 году потребовал привести его в соответствие с выданным разрешением на строительство и проектной документацией, но решение до сих пор не исполнено. В конце 2023 года бизнесмен подал иск к администрации Калининграда и потребовал признать его право собственности на здание.

Пристройку к административному зданию на Ленинском проспекте, 11 в Калининграде, у бара «Либерти», начали возводить в 2018 году. В начале 2020 года объект снесли по требованию властей. Александр Соницкий утверждал, что это входная группа для маломобильных граждан. Суд признал ее самовольной постройкой, на тот момент ей не был присвоен кадастровый номер.

В апреле 2023 года губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в областном правительстве заявил, что на месте снесенного строения остался «огороженный свинорой». «Там продолжают ходить всякие люди разных иностранных государств, используют эту территорию для какого-то подземного входа в подвал или еще куда-то», — сказал глава региона.