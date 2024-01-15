Власти Калининграда об уборке снега: «За вечер такую стихию не победить»

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Полную уборку улиц в Калининграде после обильного снегопада не удастся провести за один вечер, коммунальные службы будут работать ночью. Об этом говорится в сообщении городской администрации в официальном Telegram-канале.

«К сожалению, за один только вечер такую стихию не победить. Тем более, что снег „взял паузу“ в вечерний час-пик, поэтому к основным городским магистралям наши коммунальщики, как и все сегодня, с трудом пробивались через пробки. Сейчас стало немного легче, трафик на дорогах не столь плотный, поэтому есть возможность активнее вести уборку», — отметили в администрации.

По данным властей, на улицы выведены 19 комбинированных дорожных машин. «Тротуары чистят девять бобкетов и тракторов. Реагенты им подвозят несколько самосвалов, по разным адресам трудятся семь мобильных бригад дворников», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что в первую очередь в городе обрабатываются проспекты, спуски и подъемы на мостах, а также остановки общественного транспорта.

Во второй половине дня в Калининграде прошел обильный снегопад, вечером город встал в десятибалльных пробках. В регионе также наблюдается усиление ветра. В ночь на вторник синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 18-23 м/с.

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