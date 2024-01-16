В правительстве РФ поддержали проект о конфискации имущества за фейки об армии России

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект, предусматривающий введение в Уголовном кодексе РФ возможности конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.



Предлагается внести изменение в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), «предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (статьи 207.3 и 280.4 кодекса)».

«Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, предлагается отнести все преступления диверсионной направленности», — указано в проекте отзыва.

Среди авторов инициативы — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

За год в России зарегистрировали 135 дел о фейках об армии.