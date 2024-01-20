Володин: законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ готов к внесению в Госдуму

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Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и другие действия готов и будет внесен в нижнюю палату парламента в понедельник. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК)», — проинформировал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что под действие данного законопроекта также подпадают публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ и против безопасности государства. Также это коснется призывов к введению санкций в отношении России и её граждан; оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; реабилитации нацизма.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества», — подчеркнул Володин.

Напомним, ранее документ, в числе разработчиков которого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поддержала комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности. 

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