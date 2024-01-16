Облвласти подтвердили уход Седнева с поста главврача перинатального центра

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В областном правительстве подтвердили уход Олега Седнева с поста главврача Регионального перинатального центра. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

«31 января у него будет последний рабочий день, увольняется по собственному желанию», — отметил Лысков.

Об отставке Седнева стало известно в минувшую субботу, 13 января, от источников в медучреждении. Сообщалось, что о своём уходе главврач объявил в конце совещания в присутствии всего коллектива.

В конце декабря калининградские медики направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. В общей сложности письмо поддержали более 70 сотрудников РПЦ.

Авторы обращения отмечают, что федеральная субсидия была выплачена всем учреждениям родовспоможения и другим лечебным учреждениям Калининградской области, кроме ГБУ КО «Региональный перинатальный центр». При этом коллективу сообщили, что врачи не получили премии, поскольку РПЦ достиг «целевых показателей оплаты труда по „дорожной карте“».

Проверку сообщения о невыплате зарплаты врачам РПЦ проводит региональное следственное управление СК РФ.

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