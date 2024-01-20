В администрации Калининграда обещают в воскресенье «взять в руки лопаты» и убирать снег

Сотрудники администрации Калининграда в воскресенье планируют выйти на расчистку городских улиц от снега. Об этом сообщает в субботу, 20 января, телеграм-канал мэрии.

«Завтра утром сотрудники администрации и муниципальных предприятий возьмут в руки лопаты, и будут чистить пешеходные дорожки: в сквере Энергетиков на проспекте Мира, у «Борющихся зубров», на Летнем озере, у Нижнего пруда, пешеходную зону на Верхнем озере, на Фестивальной аллее, в Семейном сквере на улице Яналова. Дворников, которые обычно убирают перечисленные территории, направим на уборку тротуаров с большим пешеходным трафиком», — рассказали в горадминистрации.

Напомним, ранее в субботу сити-менеджер Елена Дятлова отчиталась о ходе снегоуборочных работ в Калининграде. По ее словам, расчисткой занимаются свыше 400 дворников и вся техника «Чистоты».