Проект ФОКа с бассейнами в Гурьевске планируют закончить в марте 2024 года

Разработчик проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в Гурьевске планирует завершить работы в марте. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«Проектируем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке на Калининградском шоссе, в нём разместим бассейны, борцовские залы. Подрядчик рассчитывает подготовить проект в марте этого года, затем отправит его на госэкспертизу», — говорится в сообщении.

Положительное заключение госэкспертизы власти Гурьевска рассчитывают получить «ориентировочно в конце года». «Отправим заявку на софинансирование в областное правительство из регионального и федерального бюджетов. Точные сроки строительства комплекса сможем назвать, как только получим средства», — добавили представители муниципалитета.

О том, что в Гурьевске собираются построить физкультурно-оздоровительный и ледовый комплексы, местные власти сообщали в январе 2024 года.