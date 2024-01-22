Облвласти планируют построить аквапарк на курорте «Русская Балтика» под Янтарным

Областные власти хотят построить аквапарк на запланированном в поселке Поваровка под Янтарным курорте «Русская Балтика». Об этом сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова.



«В рамках поручения Президента Российской Федерации „5 морей и озеро Байкал“ Правительством Калининградской области прорабатывается проект создания интегрированного курорта „Белая Дюна“ южнее Янтарного городского округа. Проектом, в том числе, предусматривается строительство аквапарка», — написал министр.

Со слов Андрея Ермака, новый объект туристической инфраструктуры может появиться не ранее чем через пять лет, из которых два могут уйти на проектирование и еще три — на строительство.

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье поселка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей.