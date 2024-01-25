Новый курорт в Поваровке хотят сделать круглогодичным за счет термальной воды

Значительной частью нового курорта «Белая дюна» (также он известен под рабочим названием «Русская Балтика» должны стать подогреваемые термальной водой бассейны. Благодаря им будет обеспечена круглогодичная работа курорта, сообщил на совещании, которое провел в Калининграде президент россии Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, «Белая дюна» будет одним из пяти круглогодичных морских курортов, запланированных к строительству в России, вице-премьер охарактеризовал его как «гигантский проект». «Инфраструктура курорта проектируется с возможностью круглогодичной работы за счет подогреваемых термальной водой бассейнов, и у губернатора есть идея, которую мы поддерживаем, сделать самый большой в мире бассейн, крытые спортивные площадки, зоны для оздоровления, семейного отдыха, — сказал Чернышенко. — Там чудесное место».

Также он предложил сделать на запланированной там марине место стоянки парусников «Седов» и «Крузенштерн», что, по его словам, будет дополнительным фактором привлечения туристов. «По предварительным оценкам региона, объем частных инвестиций в туристическую инфраструктуру — порядка 400 млрд рублей. На обеспечивающую инфраструктуру понадобится порядка 37-40 миллиардов, начиная с 2027 года, далее до 2035. Таким образом, на каждый бюджетный рубль будет приходиться до 10 рублей внебюджетных инвестиций», — добавил вице-премьер.

Впервые губернатор Калининградской области антон Алиханов заявил о планах по созданию курорта на побережье поселка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. По словам региональных властей, запуск курорта возможен в перспективе ближайших пяти лет. Корпорация «Туризм.РФ» ведет работу над мастер-планом, который определит расположение дорог, инженерных сетей, участков для строительства объектов курорта. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Ранее объем инвестиций предварительно оценивался в 300 млрд рублей, позже стала звучать цифра 416 млрд. Предполагается, что новый курорт увеличит турпоток на 1,1 млн человек в год. До «Русской Балтики» хотят запустить электрички с автономным ходом.