Губернатор: в онкоцентр переходят врачи из из областной больницы и других медучреждений

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Штат строящегося онкоцентра насчитывает порядка 700 сотрудников, часть из них перейдут туда работать из областной клинической больницы и других медучреждений региона. Об этом во время прямого эфира на своей страничке во «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Работать там будет порядка 700 сотрудников. Какие-то врачи — калининградские, они перейдут из действующих отделений в областной клинической больнице, в других медицинских учреждениях. <...> Каких-то людей мы набираем из других регионов, из Петербурга, Ленинградской области, многих других. Достаточно большое желание у врачей из других регионов приехать работать в онкоцентр в Калининграде, потому что новейшее оборудование, новые возможности. С удовольствием будем всех ждать, приглашаем на работу. И меры поддержки наших врачей тоже им всем будут доступны», — сказал губернатор.

Ранее областной минздрав сообщал, что кадровый резерв онкоцентра заполнен более чем на 100% и по большинству должностей есть конкурс среди специалистов.

В понедельник, 23 января, губернатор Антон Алиханов сообщил, что «Росатом» выдал разрешение на ввод калининградского онкоцентра в эксплуатацию. По его словам, это означает окончание строительной части проекта.

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