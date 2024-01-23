Власти Зеленоградска планируют расширить границы Поваровки для строительства курорта

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Власти Зеленоградского муниципального округа хотят расширить границы посёлка Поваровка для строительства курорта. Соответствующие изменения в генеральный план муниципального образования вынесены на общественные обсуждения.

Согласно проекту, в границы посёлка Поваровка планируют включить 32 участка общей площадью 489,1 га. На данный момент указанная территория относится к сельскохозяйственным землям. Проект предусматривает установление многофункциональной общественно-деловой и курортной зон площадью 319,54 и 160,54 га соответственно. Суммарная общая площадь объектов планируемой к размещению общественно-деловой застройки, при условии отнесения до 50% территории к зонам размещения зелёных насаждений, составит 4 787,9 тыс. кв. метров, объектов санаторно-курортного лечения — 1 926,5 тыс. кв. метров. Территорию планируют оснастить всей необходимой инфраструктурой.

С проектом и документами в нему можно ознакомиться на сайте администрации Зеленоградска. Публичные слушания проходят до 2 февраля.

На указанной территории власти планируют построить аквапарк. На проектирование и строительство потребуется не менее пяти лет.

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье посёлка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей.

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