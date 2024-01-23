Облвласти обещают открыть новую поликлинику на Сельме «не позднее мая» и построить еще четыре

Поликлиника на Сельме должна быть открыта в первом полугодии этого года, сообщил во время стрима «ВКонтакте» во вторник, 23 января, губернатор Антон Алиханов.



«Один вход там будет взрослый, один — детский, то есть, это и детская, и взрослая поликлиника на 1120 посещений в смену. Посередине — большой диагностический блок. Мы это здание планируем запустить не позднее мая-месяца этого года. Это, я очень надеюсь, Сельму и этот район сможет разгрузить», — сказал Алиханов. Действующие поликлиники, по его словам, закрывать не будут: «Они, может быть, будут как-то переквалифицироваться, но это все равно будут медицинские учреждения», — сказал он.

Поликлинику на Сельме обещают «дважды повторить». Аналогичные здания должны появиться в районе улиц Стрелецкой — Снегова — Хохлова и Аллеи Смелых — ул. Кошевого. В последнем случае медучреждение власти собирались строить по концессии, однако, отметил губернатор, концессию пришлось «сдвинуть в сторону» из-за высокой ставки рефинансирования, однако, если она изменится, к вопросу могут вернуться. «В этом году ведем работы по сетям и будем заключать контракт на строительство», — сообщил он.

Также поликлиника, рассчитанная как на детей, так и на взрослых, должна открыться в строящемся микрорайоне на ул. Левитана — Емельянова. «Открытие там будет после 26 года, это обязательства нашего Фонда жилищного и социального строительства, в их обязательствах предоставить нам там помещения. Стройка уже идет, в конце 2026 года планируем запустить», — пояснил Антон Алиханов.

Еще одна поликлиника — детская, на 100 посещений в день, готовится к открытию в строящемся микрорайоне по ул. Молодой Гвардии — Суздальской. Сейчас для нее закупается оборудование. «Я не буду говорить, что мы этом году ее откроем, хотя очень будем стараться, будем стараться в этом году, но по плану она у нас на январь 25 года стоит в открытие», — добавил губернатор.