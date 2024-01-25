«Чистота» закупает 60 тыс. мётел для уборки улиц в Калининграде за 3,8 млн рублей

МБУ «Чистота» закупает 60 тыс. мётел из прутьев для уборки улиц. Контракт стоимостью более 3,8 млн рублей заключают с индивидуальным предпринимателем Еленой Протасовой. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Начальная цена контракта составляла 3,9 млн рублей. На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям заказчика. Победитель торгов снизил стоимость контракта на 60 тыс. рублей.

Закупку планируют проводить в семь этапов. Последняя партия мётел должна быть поставлена до 13 декабря 2024 года.

Антон Алиханов в очередной раз призвал городские власти расширить парк техники «Чистоты» на оперативном совещании в областном правительстве 18 января. На эти цели губернатор предложил направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников.