Алиханов подтвердил планы пересмотреть систему льгот для многодетных

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что критерии нуждаемости при предоставлении мер поддержки многодетным семьям региона будут отменены. Речь об этом шла на встрече с членами общественной организации помощи многодетным семьям «Ладошка в руке» в Советске, сообщила пресс-служба областного правительства.



«Мы работу уже ведём, нормативно-правовая база будет скорректирована. В частности, для оформления региональных мер социальной поддержки многодетных семей будут отменены критерии нуждаемости, чтобы не было необходимости предоставлять справки и подтверждать доход. Единственное исключение — земельные участки. Это не наши полномочия, а муниципальные. Поэтому рассматривается возможность возобновления выплаты взамен земельного участка», — заявил Алиханов.

Присутствовавшая на встрече министр социальной политики региона Анжелика Майстер сообщила, что действующие удостоверения многодетной семьи будут заменены на новые — федерального образца.

О том, что система льгот для многодетных в Калининградской области «скорее всего» будет пересмотрена, глава региона говорил во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 23 января.

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В настоящее время значительная часть мер поддержки предоставляется в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.