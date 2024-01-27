Россия в два раза увеличила импорт яиц

С начала 2024 года Россия импортировала 60,7 млн яиц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

Из Азербайджана в страну ввезли 4,5 млн яиц, из Турции — 2,2 млн, из Белоруссии — 54 млн. «По данным информационных систем Россельхознадзора Россия [с 1 по 26 января] увеличила импорт пищевого яйца в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Росстат заявил, что в России впервые с июня подешевели яйца. По данным ведомства, за неделю с 10 по 15 января розничная цена на яйца в России стала ниже на 0,2%.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев пояснял «Новому Калининграду», что в регионе не стоит ждать яиц из Турции. По его мнению, в связи с логистикой и жесткими ветеринарными требованиями импорт яиц из Турции «в основном актуален для юга России».

