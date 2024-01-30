Власти: ученики переедут в новый корпус школы № 50 до 12 февраля

Работу нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее запустят в полном объеме до 12 февраля. Об этих планах заявил замглавы администрации Калининграда Алексей Силанов на оперативном совещании во вторник, 30 января.



Здание предусмотрено для учащихся 1-5 классов. «Сразу после открытия у нас начались занятия для четвертых классов. Сегодня уже приступили к занятиям третьеклассники. И буквально, я полагаю, до 12 февраля мы в полном объеме запустим работу этого корпуса», — сказал Силанов.

Новый корпус, рассчитанный на 900 мест, открыли 17 января. В здании оборудованы 44 кабинета, из них 32 — учебные. В их числе — кабинеты информатики, технического творчества, музыки, хореографии, беспилотных летательных объектов, робототехническая инженерная лаборатория, изостудия и информационный центр. Также в новом корпусе есть столовая на 480 мест, библиотека с читальным залом и залом для индивидуальных занятий, малый и большой спортивные залы, актовый зал на 450 мест, конференц-зал, театральная и телевизионная студия.

Изначально корпус должны были сдать в ноябре 2022 года. Впоследствии срок дважды переносили.

