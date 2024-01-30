Принимать ремонт улицы Красной власти начнут не раньше апреля

Принимать ремонт улицы Красной, а также тротуары на проспекте Мира (от Каштановой аллеи до улицы Чапаева) в мэрии Калининграда намерены не ранее апреля этого года. Власти допускают, что у объектов могут быть скрытые проблемы, которые сейчас не видны из-за промерзания грунта. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков после оперативного совещания во вторник, 30 января.



«Мы ждем наступления положительных температур, — сообщил Шлыков. — Думаю, что это апрель-май, где-то так. В зиму мы это делать не будем. Как только оттаивает нижняя часть основания, начинается история, которая уже была опубликована в СМИ: слезает плитка, неровности появляются. Нам нужны нормальные положительные температуры, чтобы не промерзший грунт был, чтобы можно было исправить то, что подрядчик сделал в конце прошлого года. Подрядчик готов, но мы ждем наступления положительных температур».

Ранее подрядчик (компания «Мосинжиниринг») обещал открыть движение по улице Красной к концу ноября 2023 года, но сроки были перенесены на 2024 год. Работы на Красной сопровождают скандалы: в середине июля жители сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.