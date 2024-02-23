Вопрос с субсидированными авиабилетами для калининградцев пока не решен

Вопрос о субсидировании авиабилетов для всех жителей Калининградской области в настоящее время находится в стадии проработки. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры региона, отвечая на вопрос одной из подписчиц губернатора Антона Алиханова на его странице «ВКонтакте».



Подписчица поинтересовалась, когда заработает программа субсидирования авиаперевозок для всех жителей Калининграда, одобренная президентом Владимиром Путиным. «Постоянно поднимаем на федеральном уровне вопрос о необходимости увеличения объёма средств для субсидирования авиабилетов в Калининградскую область. Также федеральные коллеги сейчас прорабатывают вопрос о возможности приобретения льготных билетов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, в частности, гражданами, зарегистрированными в Калининградской области. О принятых решениях сообщим через соцсети и СМИ», — сообщило министерство.

Напомним, в январе после визита в регион Владимира Путина губернатор Калининградской области сообщил, что субсидирование авиабилеты для всех жителей Калининградской области хотят ввести уже в 2024 году. «Президент сказал, что нужно сделать это быстро, потому что продажи [субсидированных авиабилетов] уже начались, они уже идут. И с учетом того, как быстро их раскупают, нужно быстро откорректировать эти правила, чтобы этот год, скажем так, не пропустить», — отметил Антон Алиханов.

На сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует лишь для некоторых категорий — россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги на субсидирование перелетов в Калининград льготных категорий закончились уже в апреле.



