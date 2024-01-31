Администратор зоны .ru уточнил причину масштабного сбоя 30 января

Сайты в зоне .ru были недоступны вечером 30 января из-за сбоя при обновлениях ключа DNSSEC по причине «несовершенства программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования». Об этом, как пишет «Коммерсант» сообщил Координационный центр .RU/.РФ, являющийся администратором соответствующих доменов верхнего уровня.

Ключ DNSSEC — криптографические расширения протокола, позволяющие проверять ответы на запросы — в ходе инцидента сработал «так, как задумано: была своевременно заблокирована работа серверов DNS, не подтвердивших подлинность своего ответа», уточнили в Координационном центре. Решение «требует усовершенствования с течением времени» и в перспективе должно исправлять обнаруживаемые ошибки работы.

Сбой в зоне .ru усложнился тем, что «значительная часть российских провайдеров оказалась фактически не подключена к национальной системе доменных имен (НСДИ)». В результате проблемы с доступом к сайтам на домене .ru в России привели к нарушениям работы банковских мобильных приложений, медиасервисов и пунктов выдачи заказа маркетплейсов. За пределами РФ сайты в зоне .ru не открывались.

Напомним, вечером 30 января россияне пожаловались на масштабные сбои в работе сайтов доменной зоны .ru. Спустя несколько часов стало известно, что вызвавшая сбой в работе российского интернета проблема устранена.

