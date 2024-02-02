Первый этап благоустройства Макс-Ашманн парка обещают завершить к лету

Первый этап благоустройства парка имени Макса Ашманна в Калининграде планируют завершить к лету. Об этом сообщил руководитель муниципального учреждения «Дирекция ландшафтных парков» Андрей Карачинов в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 2 февраля.



«Сейчас мы все видим, что происходит первый этап благоустройства. Мы планируем его завершить к лету», — заявил руководитель дирекции. Контрактом предусмотрены обустройство дорожек, установка скамеек, урн, опор освещения и камер видеонаблюдения.

Карачинов отметил, что после сдачи работ в рамках первого этапа планируется разработать проектную документацию по дальнейшему благоустройству парка, в частности — территории вокруг озера. «Будут проведены изыскания, в том числе гидрологические, экологические. Специалисты будут исследовать озеро, и будет принято решение его дальнейшего [внешнего] вида», — пояснил он.

Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка. После этого власти заявляли, что не уверены, что успеют завершить работы в 2023 году, как планировалось изначально.