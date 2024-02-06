В центре Балтийска планируют застроить часть немецкой береговой батареи (фото)

В Балтийске начинается снос бетонных сооружений на улице Чехова (между больницей и стадионом «Балтиец»), на месте которых должна появиться среднеэтажная застройка. Информацию о начале сноса опубликовало сообщество «Типичный Балтийск», а в комментариях под публикацией глава администрации муниципалитета Сергей Мельников пояснил, что в планах местных властей «разработать мастер план территории с размещением пешеходной улицы с кафе, магазинчиками на первых этажах, строительством подземного паркинга и жилых домов средней этажности».



Территория, на которой должно развернуться строительство — это часть немецкой береговой батареи с бетонными укреплениями. Площадка, по словам Мельникова, была передана в муниципалитет в прошлом году. При этом, будут ли сносить укрепления, глава сообщить затруднился.

«До этого ещё далеко, статуса объекта культурного наследия у бетонных сооружений нет, — рассказал Мельников „Новому Калининграду“. — Сегодня расчищают старые гаражи советской постройки и отдельные опасные стены. Смогут ли разобрать бетонные хранилища, остатки от батареи, пока не знаю. При мне для строительства опор второй эстакады разбирали примерно такое же кафе „Рита“ в Калининграде на Московском. Было очень дорого и долго».

Мельников также пояснил, что территория будущей застройки не является частью парка Головко. Концепция на данный момент разрабатывается вместе с советником губернатора Вячеславом Генне.

Архитектурную концепцию обустройства городского парка им. Арсения Головко в Балтийске выбирали при помощи народного голосования. На реконструкцию парк был закрыт в июне 2022 года. В мае власти определились с подрядчиком, который за 102,4 млн руб. должен был благоустроить центральную аллею в парке, позже эта сумма выросла до 112,6 млн. Согласно контракту, первый этап благоустройства должны были завершить до 30 сентября 2022 года, однако сроки сдачи несколько раз переносили. Затем сдача объекта сдвинулась на весну 2023-го. В мае 2023 года установили новые входные ворота в парке Головко.