В Калининграде объявлен конкурс на строительство Философского моста (фото)

В Калининграде объявлен конкурс на строительство Философского моста, который должен будет соединить улицу Виктора Гюго и остров Канта. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь».



Уточняется, что заявки для участия в конкурсе с приложением необходимого пакета документов принимаются до 1 марта этого года. Начальная цена контракта — 585 850 839,92 рублей, а все работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев с даты заключения контракта.

Ранее в областном бюджете на 2024 год на строительство пешеходного моста на остров Канта была заложена субсидия благотворительному фонду «Благоустройство и взаимопомощь» в размере 100 млн рублей.

О том, что при строительстве моста власти планируют привлекать деньги фонда, стало известно в мае (тогда об этом заявила глава администрации Елена Дятлова). На тот момент общая стоимость объекта оценивалась в 500 млн рублей.

Фото: «Благоустройство и взаимопомощь»

Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта (цена контракта составила 8,1 млн рублей). Документация прошла экспертизу в июле.

Сообщалось, что выделенные на строительство деньги предоставил в виде пожертвования «Сбербанк».