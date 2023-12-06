В региональном правительстве рассказали, на какие деньги будет построен Философский мост

В строительство Философского моста через Преголю (с улицы Виктора Гюго на остров Канта) будет вложено 150 млн рублей «фондом «Благоустройство и взаимопомощь». Об этом накануне сообщил представитель пресс-службы мэрии в паблике горадминистрации «ВКонтакте». В пресс-службе добавили, что заключить соглашение с фондом власти планируют до конца этого года.



В областном правительстве «Новому Калининграду» пояснили, что мост фонд собирается построить совместно с мэрией Калининграда и при участии областного правительства.

«Те деньги, которые вкладывает фонд в этот проект — это деньги, которые предоставил в виде пожертвования „Сбербанк“, — пояснил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. — Договоренность об этом еще в 2022 году была достигнута, но к проекту решили приступить только сейчас в рамках реализации президентского поручения по строительству Музейного квартала».

Лысков заявил, что строительство моста начнется только в 2024 году.

«Там были сложности с культурным слоем, и пришлось изменить проект. Если все будет гладко, то в 2025 году все построят», — добавил он.

Лысков добавил, что этот фонд в Калининграде организует далеко не первый проект совместно с «Сбербанком». Один из них — это светомузыкальный фонтан у Музея изобразительных искусств.

Напомним, что в областном бюджете на 2024 год на строительство пешеходного моста на остров Канта была заложена субсидия благотворительному фонду «Благоустройство и взаимопомощь» в размере 100 млн рублей.

О том, что при строительстве моста власти планируют привлекать деньги фонда, стало известно в мае (тогда об этом заявила глава администрации Елена Дятлова). На тот момент общая стоимость объекта оценивалась в 500 млн рублей.

Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта (цена контракта составила 8,1 млн рублей). Документация прошла экспертизу в июле. По последним данным, мост рассчитывали построить к концу 2024 года.