Власти: праздновать 300-летие Канта в городе будут весь год

Юбилей Иммануила Канта собираются праздновать в Калининграде весь год. В числе прочего к нему приурочены культурные события и меры по «сохранению наследия» философа. Об этом говорилось на пресс-конференции в БФУ имени Канта в среду, 7 февраля.



«Мы, вы знаете, доделываем сейчас вторую очередь благоустройства на острове Канта. Мы ввели в эксплуатацию „Дом пастора“ в Веселовке. Будут установлен ряд мемориальных табличек по маршрутам Канта. Мы надеемся, что к концу года мы доделаем Философский мост, который будет логическим продолжением тропы Канта», — сообщил вице-премьер областного правительства Илья Баринов.

Он добавил, что культурная программа, посвященная Иммануилу Канту, не ограничится кантовским научным конгрессом и будет длиться весь год. В программу войдут тематические выставки, театральные постановки, квесты и прочие мероприятия для разных возрастов. Как обещают власти, всего их будет насчитываться более ста: «Культурно-познавательная программа, доступная для всех, наверное, будет по такому формату, как мы делали зимой [фестиваль] „Зимние каникулы на Балтике“», — объяснил Баринов.

Ректор университета БФУ им. Канта Александр Федоров дополнил, что в рамках празднования также пройдет «традиционный» для Калининграда фестиваль музыки и еды, состоятся две театральные постановки, которые организуются с участием московских театров и министерства культуры РФ. Кроме того, будут организованы презентации двух изданий: перевода трудов Иммануила Канта (речь о тех, что до этого не переводились на русский язык), над которым трудились в БФУ, а также «физической географии» или путеводителя по тропам Канта, которую подготовил Музей Мирового океана.

По словам Баринова, в программе будут задействованы также Кафедральный собор, где готовится выставка, посвященная Канту, Музей изобразительных искусств и другие. Заместитель председателя правительства назвал юбилей философа еще одним стимулом для развития туризма в регионе: «Кант для Калининградской области такой же бренд, как, наверное, янтарь, и думающие туристы едут в Калининград, чтобы познакомиться с наследием Канта».

Как отмечалось, важной частью празднования юбилея станет кантовский конгресс, на который подали 670 заявок со всех стран мира: «Россия — это та страна, где наследие Иммануила Канта находится в безопасности. Здесь никто Канта не отменяет, здесь никто Канта не извращает, здесь к его наследию относятся с большим уважением, принимают его, изучают...» — заявил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский

В июне прошлого года ТАСС сообщал, что на кантовский конгресс, который планируют провести 22 по 24 апреля 2024 года приедут участники из Китая, Ирана и «других дружественных стран».