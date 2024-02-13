В спиленной аллее вдоль дороги, ведущей к Голубево, нашли краснокнижных жуков (фото)

В спиленных деревьях на отрезке ремонтируемой дороги от поселка Прибрежного до поселка Голубево обнаружены краснокнижные насекомые. Об этом сообщила на своей персональной странице «ВКонтакте» экоактивистка Ника Самошко, которая также работает учителем биологии в Храбровской школе.



«Сегодня мы с Ксенией Гончаровой нашли следы многолетней популяции краснокнижных жуков-отшельников в спиленной старовозрастной липе, — написала Самошко. — Из дупла другой спиленной липы я изъяла личинок и коконы бронзовок. Когда вылупятся взрослые жуки, уточним их вид: возможно, среди них есть краснокнижные бронзовки мрачные».

Самошко пояснила, что «сапроксилофаги питаются мертвой древесиной и живут только в старовозрастных деревьях», поэтому их численность сейчас снижается по всей Европе.

Самошко добавила, что размер спиленных дубов ее впечатлил — обхват некоторых стволов достигает трех метров, и признаки гнили есть далеко не на всех деревьях.

В региональном минприроды «Новому Калининграду» пояснили, что проект ремонта дороги был согласован еще 7 сентября 2022 года. Вырубить по проекту должны были вырубить 118 деревьев и 3 кустарника. Капитальный ремонт а/ дороги с обустройством автобусной остановки пос. Яблоневка. 18 января 2024 года, по данным министерства, была согласована корректировка проекта и изменено место компенсационной посадки.

Подрядчик на этот участок дороги был выбран еще 11 декабря, а к работам он собирался приступить весной. Согласно порталу Госзакупок, подряд без снижения первоначальной цены (724 001 063 рублей) выиграла компания «Балтдормостстрой», которая также занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.