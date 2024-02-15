Обследовавшие аллею в Голубево эксперты не учли, что насекомые тоже животные

Обследовавшие аллею в Голубево эксперты не учли, что насекомые тоже животные
Фото предоставлено Никой Самошко
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Спиленная в начале февраля придорожная аллея между поселком Голубево и микрорайоном Прибрежный обследовалась экспертами, сделавшими ошибочные выводы. Об этом «Новому Калининграду» сообщила эколог Ника Самошко, обнаружившая вместе с коллегами краснокнижных насекомых в поваленных подрядчиком деревьях.

«В 2021 году были проведены инженерно-экологические изыскания силами ООО „Гео инжиниринг“, чьи специалисты не нашли на планируемом участке краснокнижных животных, — рассказала Самошко, приложив к своему комментарию соответствующие документы и ссылку на портал Госзакупок. — По отчету видно, что эколог путает понятия „животные“ и „млекопитающие“; про беспозвоночных животных вообще ни слова, а их в Красной книге области 23 вида».

Самошко считает, что от подобных ошибок «зависит будущее природы региона».

«Еще в 2021 году министерство природных ресурсов направляло письмо в министерство развития инфраструктуры о рассмотрении вопроса о включении дендролога и энтомолога в межведомственную комиссию по обследованию автомобильных дорог. Эта мера все ещё актуальна», — добавила Самошко.

В региональном минприроды «Новому Калининграду» пояснили, что проект ремонта дороги был согласован еще 7 сентября 2022 года. Вырубить по проекту должны были 118 деревьев и 3 кустарника. 18 января 2024 года, по данным министерства, была согласована корректировка проекта и изменено место компенсационной посадки.

Подрядчик на этот участок дороги был выбран еще 11 декабря, а к работам он собирался приступить весной. Согласно порталу Госзакупок, подряд без снижения первоначальной цены (724 001 063 рублей) выиграла компания «Балтдормостстрой», которая также занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

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