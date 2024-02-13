Дыханов: мискантус не станет таким инвазивным видом, как борщевик (фото)

Дыханов: мискантус не станет таким инвазивным видом, как борщевик (фото)
Фото предоставлено Георгием Дыхановым
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Мискантус, который начинают выращивать в Калининградской области в промышленных объемах, не станет таким инвазивным видом, как борщевик Сосновского или золотарник. Об этом «Новому Калининграду» сообщил бывший бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов, ставший руководителем проекта по выращиванию этого растения в регионе и его переработке в целлюлозу.

«Да, опасения калининградцев вполне обоснованы, однако именно поэтому мы и выбрали такой сорт мискантуса, который не позволяет семенам вызревать. В нашей широте у взрослых растений этого сорта „метелки“ не вырастают вообще. Так как семена не успевают вызревать, распространять их растение возможности не имеет и размножаться семенами не может», — пояснил Дыханов.

Фото предоставлено Георгием Дыхановым

Он добавил, что мискантус — многолетнее растение, которое также может распространяться при помощи корневой системы, однако, как уверяет Дыханов, такой вид размножения довольно просто ограничивать.

Завод по переработке мискантуса в целлюлозу должен появиться в индустриальном парке «Черняховск» в 2027-2028 годах. Строительством займется компания «Био Фарминг», которая специализируется на выращивании рассады, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей и находится в Доваторовке Черняховского района.

Ранее Дыханов сообщал, что для выхода завода на полную мощность нужно будет засеять мискантусом примерно полторы тысячи гектаров.

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