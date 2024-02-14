Власти хотят снести балконы дома на Московском проспекте из-за угрозы обрушения

Власти Калининграда заказывают разработку проектной документации для сноса балконов дома № 68 на Московском проспекте, который соединен с накренившимся домом №70. Проблему обсуждали на заседании профильной комиссии Горсовета.

«В целях ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной возможным обрушением балконов многоквартирного дома по адресу Московский проспект, 68 на разработку проектной документации по их демонтажу из резервного фонда администрации было реализовано 169 тысяч рублей», — сообщил представитель администрации Владимир Апакидзе.

В августе 2023 года городские власти отказались от идеи демонтажа балконов дома № 68. Вместо этого в администрации решили разработать проект по отсоединению конструкций. Его должны были подготовить до конца октября прошлого года.

Ранее власти Калининграда увеличили сроки проектирования сноса многоэтажного дома № 70 на Московском проспекте, расселенного в 2018 году. По словам главы администрации города Елены Дятловой, этой работой планировали заниматься до конца 2023 года. В связи с угрозой обрушения дома на Московском проспекте, 70 власти ввели режим повышенной готовности.