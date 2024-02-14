Суд постановил закрыть и рекультивировать мусорный полигон в Ельняках

Арбитражный суд Калининградской области решил прекратить деятельность МУП «Радуга» по размещению отходов на мусорном полигоне вблизи посёлка Ельняки Гвардейского района. Резолютивная часть решения опубликована в карточке дела.



Согласно документу, предприятие «Радуга» должно в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации полигона. Сами работы должны быть проведены в течение трёх лет. Также суд решил взыскать с МУП «Радуга» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Ранее администрация Гвардейского округа в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» заявляла о том, что мусорный полигон в Ельняках закрыт с середины мая. Сообщалось также, что с 1 июня свалка функционирует только для размещения промышленных и строительных отходов четвертого и пятого класса опасности. При этом региональное министерство экологии и природных ресурсов заявляло о закрытии свалки в июне после второго пожара. Возгорания на территории полигона происходили неоднократно. Их причиной, по словам руководителя регионального министерства экологии и природных ресурсов Олега Ступина, было «несоблюдение технологий захоронения».